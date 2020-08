Vite Al Limite, Steven Assanti 370 kg | Dimenticatelo così | Oggi è bellissimo (Di mercoledì 12 agosto 2020) Pesava 370 kg, il giovane Steven Assanti quando ha partecipato al reality Vite Al Limite, trasmesso in Italia da Real Time. Oggi è dimagrito tantissimo ed è molto cambiato. bellissimo e irriconoscibile! Photo by – Google Vite Al Limite, Steve Assanti Oggi “è un altro” Quando si è apprestato a partecipare al seguitissimo reality Vite … L'articolo Vite Al Limite, Steven Assanti 370 kg Dimenticatelo così Oggi è bellissimo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

xniallsflower : Finalmente #malatidipulito Vite al limite tvb ma il mio amore per le pulizie supera tutto - vxrtigini : @ceoftrash Il kebab è uno dei piatti migliori al mondo solo che se ne mangio uno finisco a vite al limite - iosonomatisse : ho sbadigliato ed è saltato il bottone dei pantaloni, mi immagino già a vite al limite - bloody_ale : @loveandthecity_ Per quel che mi ricordo si, è grassissimo! Non lo compro apposta se no finirei a 'obesi vite al limite' - FdmOfficial_ : chi è che a ferragosto non farà un cazzo e l’unica cosa produttiva che farà sarà guardare “Vite al Limite” su RealTime???????? -