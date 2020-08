Scettici al vaccino, la maggior parte lavora in ospedale (Di mercoledì 12 agosto 2020) «Non voglio essere una cavia - dice un'infermiera -. Se fosse obbligatorio, sarei disposta a rinunciare al mio lavoro» Leggi su media.tio.ch

BERNA - Solo il 46% dei lavoratori sarebbe pronto a farsi vaccinare contro il coronavirus, il 29% non ne è ancora certo e il 25% si rifiuta categoricamente. Sono i dati emersi ieri da un sondaggio rap ...

La FDA non farà nessun compromesso per approvare un vaccino Covid-19

La sicurezza non sarà compromessa per un vaccino Covid-19, ha detto lunedì il commissario della Food and Drug Administration degli Stati Uniti. Il dottor Stephen Hahn ha fatto la dichiarazione in un v ...

