Salerano sul Lambro, lavora in nero e prende il reddito di cittadinanza (Di mercoledì 12 agosto 2020) Lodi, 12 agosto 2020 - lavorava in nero, ma percepiva il reddito di cittadinanza . L'hanno scoperto, a Salerano sul Lambro, i carabinieri di zona con l'ispettorato del Lavoro di Lodi durante un ... Leggi su ilgiorno

Ultime Notizie dalla rete : Salerano sul

IL GIORNO

Lodi, 12 agosto 2020 - Lavorava in nero, ma percepiva il reddito di cittadinanza. L'hanno scoperto, a Salerano sul Lambro, i carabinieri di zona con l'ispettorato del Lavoro di Lodi durante un control ...Percepiva il reddito di cittadinanza, ma allo stesso tempo lavorava anche in nero in un esercizio di Salerano, suo paese di residenza. È stata denunciata in stato di libertà per truffa aggravata G.N., ...