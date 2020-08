Ricciardi: “Prima ondata non è finita, siamo in una situazione di allarme anche se…” (Di mercoledì 12 agosto 2020) “L’Italia naviga in una situazione d’allarme ma è sotto controllo, dipende tutto dai comportamenti, se le misure venissero allentate potremmo trovarci in condizioni peggiori, come quelle dei paesi che ci circondano”. Lo ha detto Walter Ricciardi, membro dell’esecutivo dell’Oms e consulente del ministro della Salute, ospite di Skytg24. “Non abbiamo ancora finito la prima ondata, non siamo riusciti ad azzerare la curva, dobbiamo stare attenti a non farla rialzare – ha aggiunto – poi dobbiamo stare attenti all’autunno”. Leggi su sportface

