Rai: ricavi in crescita nel 2019, ma bilancio in pareggio (Di mercoledì 12 agosto 2020) Rai bilacio 2019 – Il gruppo Rai guidato dall’a.d. Fabrizio Salini chiude l’esercizio 2019 con un risultato operativo positivo di 21,5 milioni di euro (7,8 milioni nel 2018) ma con un risultato di esercizio pari a zero, come nel 2018. Merito delle consociate Rai Cinema, Rai Com, Rai Pubblicità e Rai Way, che assicurano buoni … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

CalcioFinanza : #Rai: ricavi in crescita nel 2019, ma bilancio in pareggio -

Ultime Notizie dalla rete : Rai ricavi Rai Way, sale a 32,8 milioni l'utile netto del primo semestre Il Messaggero Dal vice di Zaia in Veneto al consigliere regionale in Piemonte: in tutta Italia emergono i casi dei politici che hanno chiesto il bonus Inps

Francesco Rubini, 29 anni, consigliere comunale di Ancona lancia la sfida. Perché non si vive di sola politica, specie se fai l’assessore o il consigliere comunale e dall’impegno pubblico ricavi modes ...

Storia di Enzo Biagi e del corridoio del quinto piano

Non ho mai conosciuto Enzo Biagi ma come tanti telespettatori mi sono commosso rivedendolo in onda col suo ultimo programma, Rotocalco Televisivo. Ero stato da poco al Monte Sole, sui suoi luoghi part ...

Francesco Rubini, 29 anni, consigliere comunale di Ancona lancia la sfida. Perché non si vive di sola politica, specie se fai l’assessore o il consigliere comunale e dall’impegno pubblico ricavi modes ...Non ho mai conosciuto Enzo Biagi ma come tanti telespettatori mi sono commosso rivedendolo in onda col suo ultimo programma, Rotocalco Televisivo. Ero stato da poco al Monte Sole, sui suoi luoghi part ...