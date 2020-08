“Mio figlio si è ucciso per mancanza di sesso”: suocera fa arrestare la nuora (Di mercoledì 12 agosto 2020) “Mio figlio si è ucciso per mancanza di sesso con la moglie”. È questa la motivazione con cui una donna di 55 anni ha fatto arrestare la nuora con l’accusa di istigazione al suicidio. Succede in India, ad Ahmedabad, nello Stato del Gujarat, come riferisce il Times of India: Muli Parmar è corsa dalla polizia a denunciare la vedova 32enne di suo figlio, Geeta Parmar, dopo averlo trovato impiccato ad un ventilatore da soffitto il 27 luglio scorso. “Una volta sono andata nella stanza di mio figlio e ho scoperto che lui e sua moglie dormivano in letti separati – ha raccontato la donna alla polizia – quando ne ho chiesto le ragioni a mio figlio, mi ha spiegato che non avevano una relazione fisica in ... Leggi su ilfattoquotidiano

