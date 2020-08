Le principesse d’Europa destinate a diventare regine (Di mercoledì 12 agosto 2020) Un impulso innato ci porta ad associare il faccione sorridente di Elisabetta II alla parola «regale». Ma, dietro Buckingham Palace e il regno più longevo d’Inghilterra, dietro una linea di discendenza al trono permeata interamente da maschi, esiste un mondo più ampio, dove sono le donne ad essere favorite. In Europa, dove la monarchia britannica non è la sola a resistere al tempo, sono diverse le principesse destinate, un giorno, a farsi regine. Alcune, oggi, sono poco più che bambine. Altre, ed è il caso questo di Victoria di Svezia, sono donne ormai compiute, madri di famiglia in composta attesa del proprio giorno. Leggi su vanityfair

Ultime Notizie dalla rete : principesse d’Europa Danimarca, ecco il Ponte Principessa Mary costruito da Rizzani Corriere della Sera