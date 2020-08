Lavoro, CNEL: su smart working passare da emergenza a normalità (Di mercoledì 12 agosto 2020) (Teleborsa) – “La pandemia da Covid-19 ha cambiato radicalmente il Lavoro e l’organizzazione aziendale, nelle imprese come nelle pubbliche amministrazioni. Lo smart working è stato uno strumento molto utile durante l’emergenza, ora occorre renderlo strutturale. Il grande numero di contratti scaduti e la nuova stagione della contrattazione che si sta aprendo non può non tenerne conto”. Ad affermarlo è il Presidente del CNEL Tiziano Treu in occasione dell’uscita del nuovo numero del Notiziario su Mercato del Lavoro e contrattazione che dedica ampio spazio al tema del Lavoro agile. In Italia, prima che l’emergenza sanitaria costringesse al lockdown, lavoravano da remoto circa 500mila ... Leggi su quifinanza

