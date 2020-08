Gemma Galgani di UeD cambio di traiettoria, pensa a Fabio Occhipinti? (Di mercoledì 12 agosto 2020) La famosa dama di Uomini e Donne Gemma Galgani pare stia pensando a Fabio Occhipinti, denominato Occhi Blu, come stanno le cose fra i due La conosciamo oramai da anni ed è fra le dame più seguite del trono Over di Uomini e Donne. Stiamo parlando di Gemma Galgani, che non smette mai di far parlare di sé. Fino a qualche tempo fa l’abbiamo vista intraprendere una frequentazione con il giovane Nicola Vivarelli. La storia fra i due pare però che non abbia preso il volo e si è rivelata un flop. Molti erano già scettici per questa frequentazione e per l’interesse che anche Gemma aveva provato per Nicola. Ma agli spettatori non è sfuggito un post pubblicato su Instagram ... Leggi su kontrokultura

