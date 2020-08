Firenze, caldo: confermato codice rosso anche domani, temperature percepite a 37° (Di mercoledì 12 agosto 2020) In condizioni di caldo estremo, spiega il Comune di Firenze, «le fasce di popolazione più colpite sono specialmente quelle che vivono in zone con poco riparo all'ombra, in abitazioni surriscaldate e con scarsa ventilazione Leggi su firenzepost

FIRENZE – Confermato per oggi a Firenze il codice rosso per il caldo. E anche per domani è prevista nuovamente l’allerta rossa. Lo evidenzia il Comune con una nota da Palazzo Vecchio. La temperatura m ...

Sarà un Ferragosto caldo. Il promontorio sub-tropicale che sta interessando il nostro Paese, nei prossimi giorni non si allenterà. A parte un temporaneo indebolimento al Nord, si rinforzerà ulteriorme ...

