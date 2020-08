Elodie confessa: “I miei ex soffrivano perché…” (Di mercoledì 12 agosto 2020) Un successo inarrestabile quello di Elodie che, dopo aver partecipato ad Amici di Maria De Filippi, ha riscosso un enorme consenso di pubblico, ottenendo riconoscimenti importanti. L’interesse dei suoi fan è rivolto anche alla sua vita privata. Intervistata, Elodie si è lasciata andare a delle importanti dichiarazioni sulle sue precedenti relazioni. Elodie confessa: “I miei ex soffrivano per il mio successo” Nonostante sia molto riservata, Elodie Di Patrizi ha deciso di concedere un’intervista al Corriere Della Sera, in cui ha tracciato un bilancio della sua carriera in costante ascesa e non solo. Per la gioia dei suoi fan, la cantante ha parlato anche della sua vita privata ed in particolar modo delle sue precedenti ... Leggi su velvetgossip

infoitcultura : ‘Amici 15’, Elodie confessa: “Ho sempre discusso con i miei ex perché…” - infoitcultura : Elodie si confessa sugli ex, ma non parla di Marracash - IsaeChia : ‘#Amici15’, #Elodie confessa: “Ho sempre discusso con i miei ex perché…” -