Dopo 102 giorni, la Nuova Zelanda registra 4 casi di Covid: “Forse importato con un carico di surgelati” (Di mercoledì 12 agosto 2020) Dopo oltre tre mesi, la Nuova Zelanda registra 4 nuovi casi di Coronavirus. La scoperta di quattro infetti in una famiglia a Auckland ha portato la prima ministra Jacinda Ardern a reintrodurre pesanti restrizioni alla libertà di movimento nella più grande città del Paese e limitazioni ai viaggi in tutto il Paese. Ma come è arrivato Nuovamente il virus? Il sospetto cade su un carico di surgelati. Gli esperti della sanità neozelandese hanno assicurato che per 102 giorni non vi era stato alcun contagio da trasmissione locale, e che la famiglia di positivi non ha viaggiato oltreoceano. I familiari e i loro contatti che sono già stati testati non avevano avuto contatti con persone precedentemente risultate positive, ... Leggi su tpi

Corriere : Nuova Zelanda, dopo 102 giorni primi 4 casi di coronavirus: «Forse in un carico di surgelati» - MariannaPrato : RT @Corriere: Nuova Zelanda, dopo 102 giorni primi 4 casi di coronavirus: «Forse in un carico di surg... - bianca_caimi : RT @Corriere: Nuova Zelanda, dopo 102 giorni primi 4 casi di coronavirus: «Forse in un carico di surgelati» - Piergiulio58 : Nuova Zelanda, torna il coronavirus: «Forse importato con un carico di surgelati». Primi 4 casi dopo 102 giorni -… - Misellla1 : @AdrianaSpappa Leggo ora che in Nuova Zelanda ci sono 4 casi dopo 102 giorni senza e danno la colpa ad un carico di… -