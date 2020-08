De Maggio: “Summit a Capri decisivo: via alle sei cessioni, in arrivo 150mln” (Di mercoledì 12 agosto 2020) De Maggio svela che dopo il summit a Capri la società ha deciso di dare il via alle 6 cessioni: Koulibaly, Allan, Milik,Younes, Llorente e Malcuit. L'articolo De Maggio: “Summit a Capri decisivo: via alle sei cessioni, in arrivo 150mln” proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri

