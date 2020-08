Covid-19, discoteche nell’ordinanza: distanza di 2 metri in pista (Di mercoledì 12 agosto 2020) Covid-19, discoteche vengono colpite dalla nuova ordinanza che da poco è stata approvata e che potrebbe cambiare in modo radicale l’Italia e non solo. Il Covid-19 non ha ancora abbandonato l’Italia, meglio metterselo bene in testa. La malattia originaria di Wuhan continua ad essere presente sul territorio ed è pronta a farsi sentire al primo … L'articolo Covid-19, discoteche nell’ordinanza: distanza di 2 metri in pista proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

deligtismo_ : RT @freyja_16: Io sono dell’idea che le discoteche dovrebbero chiuderle e basta non solo per il Covid - ccopycat_ : RT @freyja_16: Io sono dell’idea che le discoteche dovrebbero chiuderle e basta non solo per il Covid - _LuigiJMC : RT @freyja_16: Io sono dell’idea che le discoteche dovrebbero chiuderle e basta non solo per il Covid - Nosensecover : RT @freyja_16: Io sono dell’idea che le discoteche dovrebbero chiuderle e basta non solo per il Covid - givemelove_24 : RT @freyja_16: Io sono dell’idea che le discoteche dovrebbero chiuderle e basta non solo per il Covid -