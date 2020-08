Cotral, Palozzi: ‘Su concorso autisti perplessità anche da cittadini e parti sociali’ (Di mercoledì 12 agosto 2020) “Appena qualche giorno fa abbiamo sottolineato i nostri dubbi e le nostre perplessità in merito alla scelta della Cotral Spa di annullare il famigerato concorso per la ricerca di 100 nuovi autisti da assumere nel proprio organico e di pubblicare un nuovo bando di selezione. Ai vertici della azienda regionale e al governatore del Lazio abbiamo rivolto domande precise e mirate senza ottenere alcuna risposta, come sempre in perfetto stile zingarettiano. In attesa che Colaceci e centrosinistra regionale battano un colpo, cittadini e parti sociali continuano giustamente a pretendere le necessarie chiarezza e trasparenza amministrativa: e, proprio in queste ore, è ad esempio la Federazione autonoma italiana sindacale Autoferrotranvieri (il sindacato Faisa-Cisal) a chiedere un incontro ... Leggi su ilcorrieredellacitta

agoralazio : Cotral, Palozzi (Cambiamo):”Su concorso autisti perplessità” - CorriereCitta : Cotral, Palozzi: ‘Su concorso autisti perplessità anche da cittadini e parti sociali’ - CasilinaNews : Se ne parlerà molto di questa vicenda #Cotral #concorso - LavoroLazio_com : Cotral, Palozzi (Cambiamo): 'Interrogazione su concorso autisti annullato. Servono risposte chiare e adegu... - paolorm2012 : RT @paolorm2012: Annullato il concorso Cotral per 100 autisti. Palozzi annuncia un'interrogazione e accusa Zingaretti - Il Tempo https://t.… -

Ultime Notizie dalla rete : Cotral Palozzi Cotral, Palozzi (Cambiamo): perplessità su concorso per autisti askanews Cotral, Palozzi (Cambiamo): perplessità su concorso per autisti

Roma, 12 ago. (askanews) - "Appena qualche giorno fa abbiamo sottolineato i nostri dubbi e le nostre perplessità in merito alla scelta della Cotral Spa di annullare il famigerato concorso per la ricer ...

COTRAL, PALOZZI (CAMBIAMO): “INTERROGAZIONE SU CONCORSO AUTISTI ANNULLATO”

“Si rimane abbastanza perplessi rispetto ai particolari stampa che stanno emergendo in merito al concorso, indetto dalla Cotral spa, per la ricerca di 100 nuovi autisti da assumere nel proprio organic ...

Roma, 12 ago. (askanews) - "Appena qualche giorno fa abbiamo sottolineato i nostri dubbi e le nostre perplessità in merito alla scelta della Cotral Spa di annullare il famigerato concorso per la ricer ...“Si rimane abbastanza perplessi rispetto ai particolari stampa che stanno emergendo in merito al concorso, indetto dalla Cotral spa, per la ricerca di 100 nuovi autisti da assumere nel proprio organic ...