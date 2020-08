Coronavirus rientri dall’estero, Speranza: «Tre le ipotesi in campo», scontro sul vaccino (Di mercoledì 12 agosto 2020) Coronavirus rientri dall’estero, ultime news – Mercoledì 12 agosto 2020. «Un’ordinanza per chi rientra da quattro Paesi, Spagna, Grecia, Malta e Croazia», è questa la proposta avanzata dal ministro della salute, Roberto Speranza, nella riunione con le Regioni sui rientri. «Tre ipotesi in campo: sottoporli a test antigene nei luoghi in cui arrivano; presentare certificato di test negativo fatto nelle 72 ore precedenti; comunicare il rientro alla Asl di appartenenza per effettuare un tampone nelle 48 ore successive», ha dichiarato il politico 41enne. leggi anche l’articolo —> Antonio Banderas oggi compie 60 anni: «Sono positivo al Coronavirus» Coronavirus ... Leggi su urbanpost

Agenzia_Ansa : Test per rientri da Spagna, Croazia, Malta e Grecia. Verso una stretta sulle discoteche #Coronavirus #ANSA - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, contagi ancora in aumento: 481 in un giorno. Dieci le vittime #ANSA - fattoquotidiano : Coronavirus, vertice Governo-Regioni su rientri dall’estero e assembramenti nei locali. Ipotesi test per chi torna… - qn_giorno : #Coronavirus in #Lombardia, Fontana: 'Bene l'obbligo del tampone su rientri dall'estero' - radio_milano : RT @Agenzia_Ansa: Test per rientri da Spagna, Croazia, Malta e Grecia. Verso una stretta sulle discoteche #Coronavirus #ANSA -