Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser in crisi? La coppia smentisce e vola in Sardegna (Di mercoledì 12 agosto 2020) crisi sì, crisi no: sono tante le voci che, in questi giorni, hanno ipotizzato una possibile crisi tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Per molti i due, conosciutisi quasi tre anni fa all’interno della casa del Grande Fratello VIP, si erano persino già lasciati. Eppure, fino a poco più di un mese fa si parlava di una possibile gravidanza per la sorella minore di Belen Rodriguez. Ma allora dove sta la verità? Sono in tanti a chiederselo e proprio nelle ultime ore è giunta la smentita ufficiale della coppia in cui la tanto temuta crisi viene definitivamente accantonata. Nessuna aria di tempesta, dunque, tra Cecilia Rodriguez e il suo ... Leggi su kontrokultura

