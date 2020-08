Cancellati i Mondiali (Di mercoledì 12 agosto 2020) In programma a fine settembre, la rassegna iridata è stata annullata dopo le decisioni del Consiglio federale. Leggi su media.tio.ch

I Mondiali di ciclismo su strada, in programma dal 20 al 27 settembre a Aigle-Martigny, in Svizzera, sono stati cancellati a causa delle restrizioni provocate dalla pandemia del coronavirus. Lo hanno ...Le restrizioni sugli accessi internazionali in Giappone hanno costretto gli organizzatori a rinunciare allo storico evento motociclistico, evitando di avere in pista solo piloti locali e senza stelle ...