Brozovic, ricorso accolto: restituita la patente al calciatore dell’Inter, alcoltest non regolare (Di mercoledì 12 agosto 2020) Marcelo Brozovic ha vinto il ricorso e riavrà la patente che gli era stata sospesa l’11 luglio scorso dopo essere passato col rosso ad un semaforo. Il calciatore dell’Inter era risultato positivo all’alcoltest. Il croato ha fatto ricorso e il giudice di pace ha accolto l’istanza dell’avvocato Danilo Buongiorno, legale di Brozovic. L’alcoltest a cui era risultato positivo il centrocampista era poco sopra i limiti consentiti dalla legge. Il suo legale, nel ricorso, ha fatto notare che il valore rilevato era al limite e che non si era tenuto conto dei margini di tolleranza e di errore dell’apparecchiatura. Da qui la restituzione della ... Leggi su calcioweb.eu

