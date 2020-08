Bonus Inps ai parlamentari, Tridico: 'Non è un caso montato per il referendum' (Di mercoledì 12 agosto 2020) Continua la polemica sui parlamentari che hanno chiesto il Bonus Inps di 600 euro destinato a Partite Iva e autonomi per fronteggiare le difficoltà economiche causate dall'emergenza coronavirus. A ... Leggi su tgcom24.mediaset

mattiafeltri : Bonus Inps, sono Salvini e Di Maio che si devono dimettere - stanzaselvaggia : L’altro giorno sono tornata a casa e avevo lo stucco veneziano su tutte le pareti. L’aveva realizzato il mio commer… - LucaBizzarri : Ottimo, da leggere. - FulviaFrongia : RT @AugustoMinzolin: In attesa di avere i nomi dei 3 deputati che hanno chiesto il bonus Covid, il primo a dare le dimissioni dovrebbe esse… - Stefyndq : RT @gu3rrat0: Ma... un’inchiestina su chi e perché dall’INPS qualcuno ha tirato fuori la non notizia di bonus ottenuti regolarmente? @Fran… -