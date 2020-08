Benedetta Rossi, lutto per la food-blogger: “Ci ha lasciato ieri sera. Non dimenticherò mai le lacrime di Marco” (Di mercoledì 12 agosto 2020) lutto per la food blogger Benedetta Rossi: è morto Nuvola, il suo amatissimo cane. È stata lei stessa ad annuncialo ai suoi followers sui social con uno straziante messaggio d’addio, dopo che nei mesi scorsi aveva raccontato passo passo la sua malattia e il peggioramento delle sue condizioni di salute. L’influencer, solitamente sempre solare e sorridente mentre prepara le sue ricette, questa volta non ha nascosto il dolore per la scomparsa di quel cagnolone che per lei e il marito Marco era come un figlio. “Ciao a Tutti, questo post è per dirvi che purtroppo, ieri sera, Nuvola ci ha lasciati – ha scritto in un post -. È tutto il giorno che cerco le parole giuste per dirvelo senza rattristarvi, ma non trovo il modo di ... Leggi su ilfattoquotidiano

