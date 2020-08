Battipaglia, accordo con Università di Salerno per l’ex tabacchificio (Di mercoledì 12 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBattipaglia (Sa) – Ex tabacchificio, approvato l’accordo di collaborazione scientifica e tecnologica tra il Comune di Battipaglia e il dipartimento di ingegneria industriale dell’Università degli studi di Salerno. Le attività riguarderanno: adeguamento sismico e messa in sicurezza; adeguamento energetico; valorizzazione dell’esistente e impatto ambientale; progetti di fattibilità per il trasferimento tecnologico nell’agroindustria, internazionalizzazione della filiera agroalimentare, intelligenza artificiale per la trasformazione dei prodotti alimentari; accesso ai fondi strutturali. L’assessore alle attività produttive Davide Bruno: “L’accordo ha una durata di 24 mesi, le ... Leggi su anteprima24

AntoDiMario : RT @UILTECNAZIONALE: Firmatoquesta notte alla presenza della sottosegretaria Todde delMiSE, l’accordo per TreofanTerni. Un ringraziamento a… - umbriaOn : #Treofan, i #dettagli dell'#accordo. Ma i #timori #restano - GiankarlinoP : RT @UILTECNAZIONALE: Firmatoquesta notte alla presenza della sottosegretaria Todde delMiSE, l’accordo per TreofanTerni. Un ringraziamento a… - PiraniP : RT @UILTECNAZIONALE: Firmatoquesta notte alla presenza della sottosegretaria Todde delMiSE, l’accordo per TreofanTerni. Un ringraziamento a… - uiltecbrindisi : RT @UILTECNAZIONALE: Firmatoquesta notte alla presenza della sottosegretaria Todde delMiSE, l’accordo per TreofanTerni. Un ringraziamento a… -

Ultime Notizie dalla rete : Battipaglia accordo Battipaglia, accordo con Università di Salerno per l'ex tabacchificio anteprima24.it Treofan, è muro contro muro Spunta il modello Campania

TERNI No, non c'è un vero accordo alla Treofan di Terni anche se un qualche passettino avanti è stato fatto, anche se la discussione, per una volta, è stata approfondita nella sostanza, sui documenti ...

Treofan Terni: accordo raggiunto, riparte la produzione

NewTuscia – TERNI – Dopo una lunghissima trattativa è stato raggiunto, nella tarda nottata di ieri, l’intesa che permette la ripartenza dello stabilimento dopo circa 40 giorni di sciopero. Alla riunio ...

TERNI No, non c'è un vero accordo alla Treofan di Terni anche se un qualche passettino avanti è stato fatto, anche se la discussione, per una volta, è stata approfondita nella sostanza, sui documenti ...NewTuscia – TERNI – Dopo una lunghissima trattativa è stato raggiunto, nella tarda nottata di ieri, l’intesa che permette la ripartenza dello stabilimento dopo circa 40 giorni di sciopero. Alla riunio ...