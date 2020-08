600 €: l’INPS darà i nomi dei deputati che hanno richiesto il bonus (Di mercoledì 12 agosto 2020) L’INPS emanerà i deputati che hanno richiesto il bonus da 600 €. Il Movimento 5 Stelle, intanto, si attiva per vederci chiaro Una svolta. Ora i deputati del “bonus da 600 €” cominciano a tremare. L’INPS ha infatti dichiarato che è disposta a dare i nomi dei deputati che hanno chiesto e ottenuto il bonus 600 € per le partite IVA. Naturalmente, la condizione è da attribuire alla Camera, che dovrà farne richiesta. L’istituto di previdenza, ora, si rivolge alla Camera e al presidente Roberto Fico. Gli uffici della Camera stanno valutando le modalità con cui eventualmente inoltrare la richiesta. Tra le ipotesi al vaglio ci sono la ... Leggi su zon

LuigiGallo15 : #IoDicoSi alla trasparenza per dare alle istituzioni la forza e l'autorevolezza per fermare i veri squali… - SkyTG24 : Furbetti bonus Inps: la Lega non ricandiderà i parlamentari. L'Inps pronto a fare i nomi - Mov5Stelle : “Se non dovesse palesarsi spontaneamente chi ha richiesto il bonus 600 euro, chiederò a tutti i nostri parlamentari… - ZenatiDavide : Il Garante della privacy apre istruttoria su come l’Inps ha gestito i dati dei beneficiari del bonus 600 euro: L'au… - CabriniGirl : RT @lucianocapone: Forse esagera chi dice che la polemica sul bonus 600€ sia stata montata da Tridico per lanciare il referendum sul taglio… -

