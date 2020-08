Viviana Parisi,spunta un referto medico dove ci sarebbe la spiegazione dell’allontanamento (Di martedì 11 agosto 2020) Attesa per l’autopsia sul corpo di Viviana Parisi, la deejay di 43 anni trovata senza vita sabato pomeriggio nei boschi di Caronia. Mentre proseguono le ricerche del figlio Gioele, emergono altri dettagli sullo stato di salute della donna. A riferirli, sua cognata. Viviana Parisi era depressa, soprattutto a causa del lockdown che ha intensificato il suo stato depressivo. Terrorizzata per via del virus, era spaventatissima soprattutto per le sorti del figlio, Gioele, che temeva potesse ammalarsi. Inoltre, a causa del suo lavoro – una dj in discoteca, stesso lavoro del marito Daniele – aveva visto stravolta la sua giornata e i suoi ritmi. Il motivo del suo allontanamento – ipotesi iniziale sostenuta dagli inquirenti – sarebbe risieduta proprio in ... Leggi su howtodofor

Corriere : ?? Oggi sapremo cosa è successo a Viviana. Sul piccolo Gioele, invece, le ipotesi sono ancora tre - repubblica : Patti, il procuratore: 'Chi ha soccorso Viviana Parisi si faccia avanti. Dobbiamo sapere se Gioele era con lei' [ag… - fattoquotidiano : Viviana Parisi, l’appello del procuratore di Patti: “Chiunque abbia visto qualcosa utile alle indagini parli con no… - NewSicilia : La Procura di #Patti ha aperto un’inchiesta per #omicidio volontario e #sequestro di persona. #Cronaca #Messina… - mltfacondini : RT @repubblica: Patti, il procuratore: 'Chi ha soccorso Viviana Parisi si faccia avanti. Dobbiamo sapere se Gioele era con lei' [aggiorname… -