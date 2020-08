The Last of Us: Parte II tra Difficoltà Realismo e Permadeath, annunciato il nuovo grande update con tante novità (Di martedì 11 agosto 2020) Dopo i rumor della mattinata eccoci di fronte all'annuncio ufficiale da Parte di Sony e Naughty Dog. The Last of Us: Parte II (nella nostra recensione trovate tutti i dettagli di un gioco imperdibile) è pronto ad accogliere un nuovo importantissimo aggiornamento che introduce due novità principali ma anche molte altre chicche da non sottovalutare.Il Grounded update verrà lanciato giovedì 13 agosto e introdurrà innanzitutto la Difficoltà Realismo e la Modalità Permadeath, due aggiunte decisamente hardcore per tutti i giocatori più navigati che sono alla ricerca di una sfida ancora più impegnativa. A corredo di questa introduzione ci saranno anche nuovi Trofei dedicati al completamento del gioco nelle due ... Leggi su eurogamer

