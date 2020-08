Raggi si ricandida a sindaca di Roma. Meloni: “Così regola dei due mandati M5s va in frantumi” (Di martedì 11 agosto 2020) ROMA – Il sindaco di Roma, Virginia Raggi, ha ufficialmente sciolto le riserve e ha annunciato l’intenzione di ricandidarsi nel 2021 per un secondo mandato alla guida del Campidoglio. A quanto si apprende, l’annuncio è arrivato in videoconferenza dalla stessa prima cittadina mentre era in corso una riunione di maggioranza. “Mi ricandido, vado avanti”, ha detto Raggi agli assessori e ai consiglieri del M5S riuniti in Campidoglio. L’annuncio è stato accolto dagli applausi dei partecipanti, che hanno espresso la loro approvazione anche con frasi come ‘Brava Virginia’, ‘Era ora’.Raggi è stata eletta sindaco nel 2016, dopo un primo mandato di due anni come consigliere pentastellata di opposizione all’amministrazione dem di Ignazio Marino.IL COMMENTO DI GIORGIA MELONI Leggi su dire

