Niente proroga | discoteche all' aperto chiuse in Sardegna

L'ordinanza del 15 luglio che le riapriva è scaduta il 31 luglio e, al momento - apprende l'ANSA da fonti della Giunta - non è in programma alcun provvedimento di proroga. Così, valgono le regole ...

(ANSA) - CAGLIARI, 11 AGO - Discoteche all'aperto chiuse in Sardegna con decine di serate già programmate nei locali delle località turistiche più gettonate che dovranno saltare nella settimana di Fer ...

