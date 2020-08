Mugnano, al via le domande per i percorsi di formazione e tirocini Itia (Di martedì 11 agosto 2020) A Mugnano al via le domande per i percorsi di formazione e tirocini del programma Itia, finanziato dalla Regione Campania nel Por 2014-2020. Il progetto, nato per promuovere l'inclusione sociale e per ... Leggi su napolitoday

Martinelli: “Via Diodati a Mugnano, buche e pericoli”

“Via Diodati a Mugnano: buche profonde mettono a rischio l’incolumità di chi vi transita”. Esprime forte preoccupazione il capogruppo di centrodestra Marco Martinelli a margine di un sopralluogo nella ...

