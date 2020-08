Matthaus: “Il Bayern dovrebbe fare molti errori per perdere contro questo Barcellona” (Di martedì 11 agosto 2020) L’ex centrocampista di Inter e Bayern Monaco, Lothar Matthaus, in vista delle grande sfida tra i bavaresi e il Barcellona, valida per i quarti di Champions League, ha espresso la sua opinione sull’incontro: “Naturalmente il Barcellona ha la qualità per dare il meglio di sé in una partita. Ma penso che il Bayern dovrebbe fare tanti errori e tante cose sbagliate per perdere contro questo Barca. Non è più lo stesso di prima, hanno Messi, certo. E un giocatore come lui è un genio. Ma da solo non basterà contro questo Bayern. I catalani non mi spaventano”. “Messi affronta il suo successore come il ... Leggi su sportface

