In Lombardia asili nido, 'micronidi e, più in generale, tutti i servizi educativi per la prima infanzia, 0-3 anni, potranno riaprire, attenendosi alle necessarie misure di sicurezza, a partire dal 1

GrimoldiPaolo : #DECRETOAGOSTO. PER LE #IMPRESE LOMBARDE NON C’È NULLA!! GLI #IMPRENDITORI DEL #NORD ACCUSANO IL #GOVERNO DI RAZZIS… - Danila9631 : RT @Mary1Boom: La Lombardia è ancora la regione del nord più colpita dal #covid19... Fossi in #Fontana chiuderei il porto di Milano evitand… - flashmaticgun : RT @Mary1Boom: La Lombardia è ancora la regione del nord più colpita dal #covid19... Fossi in #Fontana chiuderei il porto di Milano evitand… - lippopercivale : RT @Mary1Boom: La Lombardia è ancora la regione del nord più colpita dal #covid19... Fossi in #Fontana chiuderei il porto di Milano evitand… - leggoit : Lombardia, gli asili nido riaperti dal primo settembre -

Lombardia, gli asili nido riaperti dal primo settembre

Quinto arrivo per il Città di Varese che pochi minuti fa ha annunciato l'esterno offensivo Alessandro Capelli, giocatore cresciuto... È servito tempo, tanto tempo, ma alla fine il Comitato Regionale L ...

Coronavirus. Promosse le Messe anti-Covid. E cade il limite dei 200 posti

A tre mesi dal protocollo che ha fatto tornare i riti a porte aperte, vinte le difficoltà di attuazione delle misure di tutela In Lombardia e Umbria già riviste le soglie sulle presenze Ormai quasi ne ...

