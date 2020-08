Le scuse di Papa Francesco per i migranti: «Trattati come un peso e un costo, siete invece un dono» (Di martedì 11 agosto 2020) Papa Francesco si è rivolto, in un video massaggio indirizzato direttamente a loro, ai migranti. Il messaggio è conciliante e inconfondibile: si tratta delle scuse del pontefice per come la nostra società – è più in generale le società del cosiddetto primo mondo – tendono a trattare le persone che migrano, vedendole come una minaccia per uno stile di vita che hanno paura di dover cambiare. LEGGI ANCHE >>> Vaticano, dall’operazione trasparenza del Papa emerge irregolarità negli appalti per i lavori a San Pietro Le scuse di Papa Francesco ai migranti “Vaticano”: Per questo messaggio di ... Leggi su giornalettismo

