Juventus, solo tre giocatori in rosa guadagneranno meno di Pirlo (Di martedì 11 agosto 2020) Per il suo nuovo incarico sulla panchina bianconera, Andrea Pirlo guadagnerà 1,8 milioni a stagione più bonus (per due anni). E, a guardare gli ingaggi della rosa della Juventus, si scopre che solo tre giocatori guadagneranno meno di lui, scrive la Gazzetta dello Sport. Che commenta: “Andrea Pirlo dovrà dare fondo a tutto il carisma di una carriera da campione del Mondo per gestire lo spogliatoio della Juventus. Perché in un mondo pallonaro (e non solo) in cui lo status si misura con quanto si guadagna, farsi rispettare fino in fondo quando prendi meno di un quindicesimo della tua stella (vero che Ronaldo fa gara a sé anche negli ingaggi) e comunque soltanto tre elementi della ... Leggi su ilnapolista

Per tornare in zona Champions, il Napoli ha un solo modo: preferire i numeri alle parole. Sino a sabato sera si è smarrito in un labirinto di frasi vuote. Si è contraddetto Gattuso, confessando "tropp ...

