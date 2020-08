Juventus ripescata in Champions: la gaffe “di speranza” fa il giro del web (Di martedì 11 agosto 2020) Capita a tutti di prendere una notizia e darla per buona, salvo poi verificarla e tornare sui propri passi. Succede anche alla nota giornalista Rai Paola Ferrari che nella notte, su Twitter, aveva condiviso una fake news sul presunto ripescaggio della Juventus in Champions League a seguito della positività di due giocatori dell'Atletico Madrid che presumibilmente avrebbe dovuto portare al forfait della squadra spagnola dalla competizione.Peccato che fosse, appunto, una notizia falsa.Juventus ripescata: la gaffe fa il giro del webcaption id="attachment 1003807" align="alignnone" width="506" De Ligt (getty images)/captionBrucia ancora l'eliminazione della Juventus dalla Champions League ad opera del Lione e quindi perché non farsi ... Leggi su itasportpress

