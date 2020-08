Il Castello delle Cerimonie è stato colpito: perchè è chiuso? (Di martedì 11 agosto 2020) Questo articolo Il Castello delle Cerimonie è stato colpito: perchè è chiuso? . Il Castello delle Cerimonie è stato chiuso a causa di alcuni positivi: il virus ha colpito anche la location più famosa della tv. Il Castello delle Cerimonie è stato chiuso a causa del Covid: alcuni dipendenti sono risultati positivi ai tamponi e, per il momento, è stata prescritta la chiusura dell’albergo e del ristorante. Ad … Leggi su youmovies

