Hong Kong: rilasciato su cauzione il tycoon Jimmy Lai (Di martedì 11 agosto 2020) ANSA, - PECHINO, 12 AGO - Il magnate dei media Jimmy Lai, tra i principali sostenitori del fronte democratico di Hong Kong, è stato rilasciato in tarda serata, all'indomani del suo arresto per la ...

(ANSA) - PECHINO, 12 AGO - Il magnate dei media Jimmy Lai, tra i principali sostenitori del fronte democratico di Hong Kong, è stato rilasciato in tarda serata, all'indomani del suo arresto per la vio ...Pechino, 11 ago 18:47 - (Agenzia Nova) - Il governo della Cina ha ordinato ai suoi militari di "non sparare il primo colpo" in un eventuale scontro con le forze navali degli Stati Uniti nel Mar cinese ...