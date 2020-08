Ferragosto fantascientifico nelle colline geotermiche toscane (Di martedì 11 agosto 2020) Si comincia il 15 agosto alle 23, con lo straordinario Sleeping Concert Dormendo sotto le stelle, organizzato nella notte di Ferragosto al Parco del Mattatoio di Pomarance, con la collaborazione di ElectroPark Festival, una nuova sinergia che porta la musica elettronica, per la prima volta, nel cartellone della kermesse. Le note di Les Giants, Mishah, Ermete Trismegisto, Matteo Saltalamacchia e Confindustrial Sinfonietta accompagneranno il pubblico, addormentato nel verde, fino all’alba. L’immersione nella bellezza e nella pace della natura continua il mattino dopo con un grande omaggio al mondo di Isaac Asimov: alle ore 8.00, nel vicino Boschetto di Gallerone, va in scena Soliloqui positronici, una carrellata di monologhi ispirati ai personaggi creati dall’autore di Io Robot, mentre alla sera (ore 21.30) tutto si sposta allo stadio di Pomarance per Il ... Leggi su laprimapagina

