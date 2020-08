Earthworm Jim 4 si mostra in un primo trailer, ma i fan sono rimasti molto delusi (Di martedì 11 agosto 2020) Earthworm Jim occupa un posto importante per tutti i fan che l'hanno giocato negli anni '90. La serie è stata messa da parte per molto tempo, ma adesso le cose stanno per cambiare. E' stato annunciato infatti Earthworm Jim 4 è in dirittura d'arrivo sulla console Intellivision Amico come esclusiva a partire dal prossimo anno.Per celebrare questo annuncio è stato pubblicato il primo trailer, che però non ha entusiasmato per nulla i fan. Il trailer infatti non mostra nessun tipo di gameplay significativo, nemici o altro. Se Earthworm Jim 4 è pensato per ingolosire i fan ad acquistare la console, questo trailer non è di certo un buon inizio.Ovviamente il mondo di Twitter si è mobilitato, ... Leggi su eurogamer

Eurogamer_it : Ecco il primo trailer di #EarthwormJim4 che però ha deluso i fan. - myreviews_it : Pubblicato il primo trailer di Earthworm Jim 4, ma non piace a nessuno - - Asgard_Hydra : Earthworm Jim 4, il primo trailer di gioco è brutto, i fan lo stanno distruggendo - Lollowitz : RT @Multiplayerit: Earthworm Jim 4, il primo trailer di gioco è brutto, i fan lo stanno distruggendo - Multiplayerit : Earthworm Jim 4, il primo trailer di gioco è brutto, i fan lo stanno distruggendo -

Ultime Notizie dalla rete : Earthworm Jim Pubblicato il primo trailer di Earthworm Jim 4, ma non piace a nessuno MyReviews Pubblicato il primo trailer di Earthworm Jim 4, ma non piace a nessuno

MyReviews.it è un sito di informazione che segue il mondo dei Videogames in ogni suo aspetto. Scopo del sito è quello di fornire un flusso di notizie costante che spazi dalle ultime news alle uscite p ...

Earthworm Jim 4, il primo trailer di gioco è brutto, i fan lo stanno distruggendo 9

Intellivision ha rilasciato il primo trailer di gioco di Earthworm Jim 4 lasciando interdetti i fan per la sua scarsissima qualità. Intellivision ha rilasciato il primo trailer di gioco di Earthworm J ...

MyReviews.it è un sito di informazione che segue il mondo dei Videogames in ogni suo aspetto. Scopo del sito è quello di fornire un flusso di notizie costante che spazi dalle ultime news alle uscite p ...Intellivision ha rilasciato il primo trailer di gioco di Earthworm Jim 4 lasciando interdetti i fan per la sua scarsissima qualità. Intellivision ha rilasciato il primo trailer di gioco di Earthworm J ...