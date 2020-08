Covid, tornano a salire i contagi E la Sicilia supera la Lombardia (Di martedì 11 agosto 2020) Salgono i contagi per coronavirus in Italia: sono 412 i nuovi casi registrati in un giorno, secondo i dati del ministero della Salute, mentre ieri erano stati 259. Complessivamente sono 251.237 le persone che hanno contratto il virus. In lieve aumento il numero delle vittime: 6 in piu' che portano il totale a 35.215, mentre lunedi' l'incremento era di 4. Solo 2 le regioni senza nuovi casi - Valle d'Aosta e Molise - mentre i maggiori incrementi si registrano in Sicilia (+89), Lombardia (+68) e Veneto (+65) Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani

