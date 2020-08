Covid-19, continuano a salire i nuovi positivi in Campania: un deceduto (Di martedì 11 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Il bollettino emesso dall’Unità di Crisi non tende al sereno. Il numero di nuovi positivi in Campania continua infatti a salire. Se ieri erano stati 14 i tamponi risultati positivi, oggi si registra un incremento di sette unità che porta a 23 i nuovi contagi da coronavirus nella Regione. Dal bollettino, tra l’altro, si evince un nuovo decesso per Covid-19, facendo diventare 440 le persone scomparse a causa della pandemia. L’unica buona notizia riguarda i guariti, 18 nelle ultime 24 ore. Questo il bollettino di oggi: positivi del giorno: 23 Tamponi del giorno: ... Leggi su anteprima24

