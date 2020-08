Clio MakeUp decisione ormai presa “Ti saluto per sempre” (Di martedì 11 agosto 2020) Tornerà in Italia Clio MakeUp, da tempo ci pensava, adesso è giunto il momento, confermato il rientro per settembre Ha deciso finalmente cosa fare Clio MakeUp. La blogger e influencer famosa nel mondo ha annunciato il suo ritorno in Italia. Ha scelto cosa fare e ha comunicato ai suoi fan che lascerà a breve l’America. E’ un annuncio ufficiale il suo, e non torna indietro. Clio Zammatteo ha riflettuto molto sul da farsi, e ha dedotto che è il momento di riprendere il controllo della sua vita insieme al marito Claudio. Ha le idee chiare la beauty blogger più famosa degli ultimi tempi, e a confermare ulteriori dubbi ci ha pensato la pandemia. Se fino a qualche tempo fa pensava che sarebbe stata più felice in America ha dovuto ricredersi. Per la ... Leggi su kontrokultura

MondoTV241 : Clio Makeup lascia gli USA e torna in Italia, ecco il perchè... #cliomakeup #usa - chiij0hn : pensando a certi commenti che ho letto in cui gente shippava (!!) Leone e la bambina di Clio Makeup che manco si so… - signofharr : ho preso un set di pennelli sono ufficialmente una makeup artist chiamatemi clio makeup - llyfrausandrain : aw sembra clio makeup che carino - Andrea0606061 : @stefano_paolini @5Ostia Quindi secondo la tua logica ferrea Chiara Ferragni con milioni di follower dovrebbe diven… -

Ultime Notizie dalla rete : Clio MakeUp ClioMakeUp lascia New York: «Ci pensavo da tempo, tornerò il 1 settembre» Vanity Fair Italia Clio MakeUp abbandona gli Stati Uniti

Dopo 20 anni trascorsi nella Grande Mela l'esperta di beauty torna nel Bel Paese. Clio MakeUp lascia definitivamente l'America. Dopo 20 anni trascorsi a New York, la fondatrice del brand nota come Cli ...

Clio MakeUp lascia per sempre l’America: “Da settembre torno in Italia”

Clio MakeUp, al secolo conosciuta come Clio Zammatteo, tornerà definitivamente in Italia. Questa è la notizia che aveva già accennato qualche mese fa e che, a breve, diventerà reale. In un'intervista ...

Dopo 20 anni trascorsi nella Grande Mela l'esperta di beauty torna nel Bel Paese. Clio MakeUp lascia definitivamente l'America. Dopo 20 anni trascorsi a New York, la fondatrice del brand nota come Cli ...Clio MakeUp, al secolo conosciuta come Clio Zammatteo, tornerà definitivamente in Italia. Questa è la notizia che aveva già accennato qualche mese fa e che, a breve, diventerà reale. In un'intervista ...