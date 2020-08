Chi è Elfrida Ismolli, la moglie di Edoardo Vianello (Di martedì 11 agosto 2020) Edoardo Vianello, uno dei simboli della canzone italiana, è sposato dal 2006 con Elfrida Ismolli. La donna, che il grande pubblico ha avuto modo di apprezzare durante la puntata di Io e Te di martedì 11 agosto 2020, è di origini albanesi. Bionda, bellissima e sorridente, come ricordato anche nello studio di Pierluigi Diaco ha conosciuto il celebre marito nella sala d’attesa di uno studio dentistico. Era il 1998 e lei, da poco arrivata in Italia, conosceva le canzoni di Vianello, successi che hanno segnato la storia della musica italiana, ma non sapeva chi fosse lui. Da quel giorno, la situazione è decisamente cambiata: la voce di brani immortali come I Watussi e Abbronzatissima ha iniziato a corteggiare Elfrida – nello studio ... Leggi su dilei

