Bonus partite Iva: nei partiti è iniziata la caccia ai furbetti (Di martedì 11 agosto 2020) I partiti chiamati in causa dallo scandalo Bonus stanno avviando indagini interne per scovare i furbetti che hanno fatto richiesta per ricevere i 600 euro destinati alle partite IVA. Che quei nomi li faccia pure Pasquale Tridico –presidente dell’Inps – sostengono gli esponenti della Lega. Ma Tridico non vuole e forse non può, per … L'articolo Bonus partite Iva: nei partiti è iniziata la caccia ai furbetti proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

AGGIORNAMENTO ORE 21.00 - Dopo il via libera del Garante della Privacy alla pubblicazione dei nomi dei deputati che hanno chiesto ed ottenuto il bonus da 600 euro per le Partite IVA in difficoltà, il ...

MILANO(Rossella Burattino) «Vengano allo scoperto i parlamentari che hanno chiesto e ottenuto il bonus Covid-19». Anita Pirovano, 38 anni, consigliera comunale di Milano Progressista e coordinatrice m ...

