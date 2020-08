Trovata una 12enne morta in acqua. Alla ricerca di un bambino di 8 anni disperso (Di lunedì 10 agosto 2020) Una dodicenne è morta nella giornata di ieri, domenica 9 agosto, dopo essere caduta in un fiume in Scozia. Questa la conferma giuntaci dAlla Polizia. Gli equipaggi di Polizia e i servizi di emergenza, compreso un elicottero, si sono precipitati sul fiume Leven a Balloch, nel Dunbartonshire occidentale, alle poco prima delle 19. La segnalazione era inerente a due persone disperse in acqua. Secondo quanto riferito, una delle due persone non è ancora stata riTrovata, mentre per la ragazzina di 12 anni, il cui corpo è stato recuperato dalle acque del fiume alle 21:45, è stato purtroppo dichiarato il decesso sul posto. Le indagini per chiarire la dinamica di questa tragedia sono attualmente in corso ma le forze dell’ordine non considerano la morte come sospetta. Per portare ... Leggi su caffeinamagazine

Cartolinass : @trasposta Per fortuna che non ti sei trovata davanti una come me, probabilmente mi sarei messa a piangere perché m… - marziabuccieri : RT @MunaronLuisella: Mukka ha circa 1 mese e mezzo, è stata trovata piccolissima e in fin di vita e cresciuta al biberon. La piccina è sord… - Nonsonoio9 : RT @MunaronLuisella: Mukka ha circa 1 mese e mezzo, è stata trovata piccolissima e in fin di vita e cresciuta al biberon. La piccina è sord… - MariPi__ : Mi sono trovata davanti una che voleva salutarci col bacetto perché 'non ci crede alla storia del virus'. - castell32082033 : RT @MunaronLuisella: Mukka ha circa 1 mese e mezzo, è stata trovata piccolissima e in fin di vita e cresciuta al biberon. La piccina è sord… -