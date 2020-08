Roma, entra in un hotel e minaccia il portiere con un coltello da cucina (Di lunedì 10 agosto 2020) In poche ore, in due distinti interventi, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno denunciato a piede libero due persone trovate in possesso di un coltello. Un 40enne colombiano, già noto alle forze dell’ordine, introdottosi nell’androne di un albergo in via Giovanni Amendola, a seguito dell’invito a uscire rivoltogli dal portiere, lo ha minacciato con un coltello da cucina che ha estratto dal suo marsupio. L’uomo si è poi dileguato nelle vie limitrofe ma è stato rintracciato dai Carabinieri, intervenuti su segnalazione giunta al 112. I Carabinieri lo hanno bloccato e disarmato dopo una breve colluttazione. L’arma è stata sequestrata mentre il 40enne è stato denunciato per minaccia ... Leggi su ilcorrieredellacitta

virginiaraggi : Anche via di Torrenova, nel quartiere di Torre Angela, nella periferia est di Roma, entra a far parte di… - QuintoValter : RT @virginiaraggi: Anche via di Torrenova, nel quartiere di Torre Angela, nella periferia est di Roma, entra a far parte di #StradeNuove. H… - AlbertoIlaria : RT @virginiaraggi: Anche via di Torrenova, nel quartiere di Torre Angela, nella periferia est di Roma, entra a far parte di #StradeNuove. H… - M5SROMAVI : RT @virginiaraggi: Anche via di Torrenova, nel quartiere di Torre Angela, nella periferia est di Roma, entra a far parte di #StradeNuove. H… - GiancarloGarci6 : RT @virginiaraggi: Anche via di Torrenova, nel quartiere di Torre Angela, nella periferia est di Roma, entra a far parte di #StradeNuove. H… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma entra Roma: Raggi, anche Torrenova entra in Strade Nuove Agenzia ANSA Roma, gli uomini di fiducia di Friedkin pronti ad entrare nel Cda

, la rosea sottolinea il fatto che tutti e tre i cognomi inizino per W Roma, gli uomini di fiducia di Friedkin pronti ad entrare nel Cda, la rosea sottolinea il fatto che tutti e tre i cognomi inizino ...

Zuckerberg nella lista dei patrimoni da oltre 100 miliardi

(ANSA) - ROMA, 07 AGO - Mark Zuckerberg entra nell'invidiabile e ristretta lista dei patrimoni personali che superano i 100 miliardi di dollari. Il Bloomberg Billionaires Index certifica che il fondat ...

, la rosea sottolinea il fatto che tutti e tre i cognomi inizino per W Roma, gli uomini di fiducia di Friedkin pronti ad entrare nel Cda, la rosea sottolinea il fatto che tutti e tre i cognomi inizino ...(ANSA) - ROMA, 07 AGO - Mark Zuckerberg entra nell'invidiabile e ristretta lista dei patrimoni personali che superano i 100 miliardi di dollari. Il Bloomberg Billionaires Index certifica che il fondat ...