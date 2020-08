Primo colpo di mercato per la Dp Sg Volley: ecco Eleonora Carbone (Di lunedì 10 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiLa DP SG Volley 1997 cala il Primo colpo in retroguardia e si aggiudica le prestazioni di Eleonora Carbone. Classe 1998, originaria di Battipaglia, Eleonora proviene dal CS Pastena Volley dove lo scorso anno ha disputato un ottimo campionato in serie C, prima che l’emergenza COVID ne interrompesse bruscamente il prosieguo. Queste le prime parole della nuova arrivata: «Ho scelto la DP SG Volley 1997 perché mi ha sempre dato l’impressione di essere una società seria e vogliosa di fare bene e credo che queste siano basi indispensabili per cominciare un nuovo percorso. Giocare in questa società per me è un’importante opportunità. Ho voglia di crescere e migliorarmi, prima ... Leggi su anteprima24

La DP SG Volley 1997 cala il primo colpo in retroguardia e si aggiudica le prestazioni di Eleonora Carbone. Classe 1998, originaria di Battipaglia, Eleonora proviene dal CS Pastena Volley dove lo scor ...

Il belga Van Aert vince la prima Milano-Sanremo post Covid

Non ce ne è per nessuno. Wout Van Aert ha ottenuto il trionfo nell’edizione numero 111 della Milano-Sanremo, la prima classica monumento della stagione 2020, bissando il successo ottenuto sette giorni ...

