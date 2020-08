Otto persone, tra cui sei cittadini francesi, sono morte in un attacco armato in Niger (Di lunedì 10 agosto 2020) Domenica mattina in Niger c’è stato un attacco armato compiuto da un gruppo di persone a bordo di motociclette all’interno di un parco naturale nei pressi di Kouré, a circa 60 km dalla capitale del paese, Niamey. Nell’attacco sono morte Leggi su ilpost

