Ora processatemi. La verità del consigliere comunale sul bonus Inps (Di lunedì 10 agosto 2020) «Ho 29 anni, sono un giovane avvocato precario con una Partita Iva aperta nel 2019 e faccio il consigliere comunale nel Comune di Ancona dove percepisco gettoni di presenza (niente stipendio, indennità, rimborsi, benefit etc, etc) per una media di 600/700 euro al mese (ribadisco: 600/700 euro) per gestire commissioni, sedute del consiglio, rapporto con i cittadini, incontri sul territorio e tutto ciò che concerne il ruolo». Inizia così, su Facebook, il duro post di Francesco Rubini, consigliere comunale di Ancona per "Altra idea di città", fra i beneficiari del bonus destinato alle partite Iva in difficoltà per l'emergenza coronavirus. «Ho chiesto e ottenuto il bonus di 600 euro per i liberi ... Leggi su iltempo

