Moda ecosostenibile: abiti e accessori di alghe, arance, ananas e bambù (Di lunedì 10 agosto 2020) La Moda segue le evoluzioni della società o la società segue la Moda? Non possiamo dirlo con certezza, probabilmente si condizionano a vicenda, ma una cosa è certa: entrambe si stanno evolvendo in positivo e il tema dell’ecosostenibilità sta avendo una rilevanza sempre maggiore. Avete mai sentito parlare delle pelli vegane realizzate in fibre di ananas o in pale di fico d’india? O delle scarpe fatte di alghe? La nuova frontiera della Moda è questa. Tessuti e processi di lavorazione attenti all’ambiente e contro la fast fashion. Dovrete solo scegliere se vestirvi di ortica o di arancia e l’ambiente ve ne sarà grato. abiti di bucce d’arancia L’idea non poteva che venire a due fantastiche giovani siciliane ... Leggi su herbeauty.co

Ultime Notizie dalla rete : Moda ecosostenibile Moda uomo green: i migliori pezzi da comprare subito! Style Al via a settembre Out of fashion, il corso dedicato alla sostenibilità nella moda

Out of Fashion, corso sulla moda sostenibile, inaugurato da Connecting Cultures nel 2014, annuncia quest’anno una nuova edizione con contenuti rinnovati e una partnership con l'ente di formazione come ...

Class Icon award: Gilberto Calzolari primo designer vincitore

Nel 2018 Gilberto Calzolari ha ricevuto il premio Franca Sozzani Green carpet award come miglior designer emergente, mentre nel 2019 ha vinto il premio Monte Carlo fashion week come miglior designer ...

Out of Fashion, corso sulla moda sostenibile, inaugurato da Connecting Cultures nel 2014, annuncia quest’anno una nuova edizione con contenuti rinnovati e una partnership con l'ente di formazione come ...Nel 2018 Gilberto Calzolari ha ricevuto il premio Franca Sozzani Green carpet award come miglior designer emergente, mentre nel 2019 ha vinto il premio Monte Carlo fashion week come miglior designer ...