Lukaku insegue Ronaldo: gli mancano quattro gol e una Coppa (Di lunedì 10 agosto 2020) Romelu Lukaku vuole raggiungere Ronaldo il Fenomeno che al suo primo anno all’Inter chiuse con 34 gol e la Coppa UEFA Romelu Lukaku, contro il Bayer Leverkusen, inizierà la caccia a Ronaldo il Fenomeno. Il brasiliano alla sua prima stagione nerazzurra segnò 34 gol e vinse una Coppa UEFA. Il belga, dal canto suo, ha messo a segno 30 gol e ora cercherà di conquistare l’Europa League. Ovviamente, ricorda La Gazzetta dello Sport, le similitudini dei due finiscono qui. Quel Ronaldo era indiscutibilmente il numero uno al mondo, primato sancito dopo i suoi primi mesi milanesi dal Pallone d’oro 1997. Era un fenomeno in campo e un “fenomeno di costume” che travalicava i confini dello sport. In campo era solista inarrestabile, ... Leggi su calcionews24

La maglia è rossonera, quindi l'Inter dovrebbe trovarsi a suo agio: parliamo di Bayer Leverkusen, non dei cugini milanesi quest'anno battuti due volte in campionato (rifilandogli sei reti). E che, fra ...Un anno fa a quest’ora l’Inter accoglieva tra le sue fila Romelu Lukaku, rinforzo estivo voluto fortemente da Conte e inseguito per tutta l’estate. Il centravanti belga ha ricordato questo giorno spec ...