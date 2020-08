Libano in fiamme, Mediterraneo a rischio. Cinque domande, e risposte, (Di lunedì 10 agosto 2020) Lo Stato vicino al crac, il disastro con centinaia di morti ha fatto precipitare tutto L'Italia potrebbe dimezzare gli scambi commerciali. Le pressioni della Francia Leggi su quotidiano

fattoquotidiano : Forche con i capestri penzolanti sulle macerie e fotografie dei leader politici, compreso il presidente Michel Aoun… - fattoquotidiano : LIBANO C’è stata un’enorme esplosione a Beirut, ecco le prime immagini [VIDEO] - MBencardino : RT @AlfiereROSSO: Ministeri in fiamme a #Beirut una città in ginocchio, un Paese destabilizzato. #Libano - ladyrosmarino : RT @fattoquotidiano: Forche con i capestri penzolanti sulle macerie e fotografie dei leader politici, compreso il presidente Michel Aoun, d… - Troia86Paolo : RT @fattoquotidiano: Forche con i capestri penzolanti sulle macerie e fotografie dei leader politici, compreso il presidente Michel Aoun, d… -

Ultime Notizie dalla rete : Libano fiamme

QUOTIDIANO.NET

Le proteste riusciranno a prevalere? Le massicce proteste popolari di sabato, con attacco a 3 ministeri, hanno fatto 1 morto e 730 feriti. E sono continuate ieri. Nel mirino il governo e la componente ...Una ricerca condotta da Cnr-Ircres mostra che le esportazioni italiane verso il Libano sono concentrate (82,6%) nel trasporto via mare e con la devastazione del porto di Beirut questo non potrà non av ...